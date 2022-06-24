"Будівельник" гратиме в кваліфікації Ліги чемпіонів

Організатори баскетбольної Ліги чемпіонів визначилися з переліком учасників кваліфікаційного раунду на сезон 2022/23. Місце в попередньому етапі отримав і київський "Будівельник".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Баскетбольні функціонери підтвердили участь 52-ти команд у Лізі чемпіонів ФІБА. Ще два десятки заяв організатори вирішили відхилити.
Турнір у сезоні 2022/23 розпочнеться з кваліфікації. Тут змагатимуться 24 команди, які розділять на 4 групи по шість у кожній. Переможці секстетів опиняться в основній сітці турніру.
Столичний "Будівельник" розпочне шлях із кваліфікаційного раунду. Разом із ним стартуватимуть литовський "Шауляй", французький "Страсбур", лісабонська "Бенфіка", іспанська "Унікаха" та інші. Жеребкування кваліфікації заплановане на 7 липня, а старт раунду – 21 вересня.
Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.
До слова, "Орландо" обрав Банкеро під першим номером під час драфту НБА-2022.
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