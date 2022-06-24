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"Будівельник" гратиме в кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Шлях "Будівельника" в Лізі чемпіонів розпочнеться у вересні (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорців

Організатори баскетбольної Ліги чемпіонів визначилися з переліком учасників кваліфікаційного раунду на сезон 2022/23. Місце в попередньому етапі отримав і київський "Будівельник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Баскетбольні функціонери підтвердили участь 52-ти команд у Лізі чемпіонів ФІБА. Ще два десятки заяв організатори вирішили відхилити.

Турнір у сезоні 2022/23 розпочнеться з кваліфікації. Тут змагатимуться 24 команди, які розділять на 4 групи по шість у кожній. Переможці секстетів опиняться в основній сітці турніру.

Столичний "Будівельник" розпочне шлях із кваліфікаційного раунду. Разом із ним стартуватимуть литовський "Шауляй", французький "Страсбур", лісабонська "Бенфіка", іспанська "Унікаха" та інші. Жеребкування кваліфікації заплановане на 7 липня, а старт раунду – 21 вересня.

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.

До слова, "Орландо" обрав Банкеро під першим номером під час драфту НБА-2022.

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