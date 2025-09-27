Будинок без світла, пошкоджені вікна і дах: наслідки нічного обстрілу Вінничини

Цієї ночі, 27 вересня, росіяни масовано атакували Вінницьку область. Ворог вдарив по критичній інфраструктурі та пошкодив будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першої заступниці глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної.
"Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок, а саме - скління вікон і дах. Інформації про постраждалих чи травмованих не було.
Також Заболотна розповіла, що була пожежа.
"Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено", - написала вона.
Наразі без електропостачання залишається один житловий будинок. Роботи з відновлення подачі світла тривають.
"Всього до ліквідації наслідків залучено 48 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Дякую Головному управлінню ДСНС України у Вінницькій області, іншим службам за професійну роботу", - резюмувала заступниця глави ОВА.
Оновлено о 08:00
У ДСНС уточнили, що пожежа сталася внаслідок атаки РФ по критичній інфраструктурі.
Нагадаємо, що росіяни в ніч на 25 вересня теж намагалися атакувати дронами Вінницьку область. Тієї ночі ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі і влучив по об'єктах енергетики.
Крім того, через обстріл 300 побутових споживачів залишилися без світла, і були проблеми з рухом поїздів.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.