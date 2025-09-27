Будинок без світла, пошкоджені вікна і дах: наслідки нічного обстрілу Вінничини

"Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок, а саме - скління вікон і дах. Інформації про постраждалих чи травмованих не було.

Також Заболотна розповіла, що була пожежа.

"Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено", - написала вона.

Наразі без електропостачання залишається один житловий будинок. Роботи з відновлення подачі світла тривають.

"Всього до ліквідації наслідків залучено 48 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Дякую Головному управлінню ДСНС України у Вінницькій області, іншим службам за професійну роботу", - резюмувала заступниця глави ОВА.

Оновлено о 08:00

У ДСНС уточнили, що пожежа сталася внаслідок атаки РФ по критичній інфраструктурі.