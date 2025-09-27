Дом без света, поврежденные окна и крыша: последствия ночного обстрела Винничины

"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области есть попадания в критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за вражеского обстрела поврежден жилой дом, а именно - остекление окон и крыша. Информации о пострадавших или травмированных не было.

Также Заболотная рассказала, что был пожар.

"По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено", - написала она.

Сейчас без электроснабжения остается один жилой дом. Работы по восстановлению подачи света продолжаются.

"Всего к ликвидации последствий привлечено 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Спасибо Главному управлению ГСЧС Украины в Винницкой области, другим службам за профессиональную работу", - резюмировала заместитель главы ОВА.