Дом без света, поврежденные окна и крыша: последствия ночного обстрела Винничины

Этой ночью, 27 сентября, россияне массированно атаковали Винницкую область. Враг ударил по критической инфраструктуре и повредил дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.
"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области есть попадания в критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за вражеского обстрела поврежден жилой дом, а именно - остекление окон и крыша. Информации о пострадавших или травмированных не было.
Также Заболотная рассказала, что был пожар.
"По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено", - написала она.
Сейчас без электроснабжения остается один жилой дом. Работы по восстановлению подачи света продолжаются.
"Всего к ликвидации последствий привлечено 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Спасибо Главному управлению ГСЧС Украины в Винницкой области, другим службам за профессиональную работу", - резюмировала заместитель главы ОВА.
Напомним, что россияне в ночь на 25 сентября тоже пытались атаковать дронами Винницкую область. В ту ночь враг нанес удары по критической инфраструктуре и попал по объектам энергетики.
Кроме того, из-за обстрела 300 бытовых потребителей осталось без света, и были проблемы с движением поездов.
