RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дом без света, поврежденные окна и крыша: последствия ночного обстрела Винничины

Фото: работы по восстановлению света для одного из домов продолжаются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью, 27 сентября, россияне массированно атаковали Винницкую область. Враг ударил по критической инфраструктуре и повредил дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области есть попадания в критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за вражеского обстрела поврежден жилой дом, а именно - остекление окон и крыша. Информации о пострадавших или травмированных не было.

Также Заболотная рассказала, что был пожар.

"По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено", - написала она.

Сейчас без электроснабжения остается один жилой дом. Работы по восстановлению подачи света продолжаются.

"Всего к ликвидации последствий привлечено 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Спасибо Главному управлению ГСЧС Украины в Винницкой области, другим службам за профессиональную работу", - резюмировала заместитель главы ОВА.

Атака РФ на Винницкую область

Напомним, что россияне в ночь на 25 сентября тоже пытались атаковать дронами Винницкую область. В ту ночь враг нанес удары по критической инфраструктуре и попал по объектам энергетики.

Кроме того, из-за обстрела 300 бытовых потребителей осталось без света, и были проблемы с движением поездов.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьВойна в Украине