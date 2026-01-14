Будинок Сікорського у Києві відреставрують вже цього року: там з’явиться музей

У Києві реставрують будинок Ігоря Сікорського вже цього року. У ньому відкриють музей, присвячений життю та винаходам авіаконструктора.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення пам'яткоохоронця Дмитра Перова у Facebook .

Реставрація пам’ятки національного значення

Будинок планують реставрувати за ініціативи Міністерства оборони України, Міністерства культури та Фундації Пилипа Орлика.

"Відповідну угоду Міністерство підписало з Фундацією Пилипа Орлика, що займається питаннями збереження української культурної спадщини. Фундація має забезпечити проведення реставраційних робіт на памʼятці", - написав Перов.

Будинок Сікорського за адресою Ярославів Вал, 15б зведений у 1904 році як флігель садиби родини винахідника. Нині він має охоронний статус пам’ятки історії національного значення, але довгі роки стояв занедбаним та поступово руйнувався.

Фундація Пилипа Орлика забезпечить проведення всіх реставраційних робіт.

Ігор Сікорський: винахідник гелікоптера та світовий експортер

Ігор Сікорський відомий як творець першого у світі гелікоптера та засновник компанії Sikorsky Aircraft, яка й досі виробляє гвинтокрили для різних країн світу, зберігаючи високі стандарти якості.

Музей у Києві покликаний популяризувати його внесок у світову авіацію та українську наукову спадщину.

Боротьба за будинок

Будинок багато років стояв у занедбаному стані. У 2000 році садибу передали в оренду на 49 років благодійному фонду "Музей історії повітроплавання й авіації ім. Сікорського", який зобов’язувався відреставрувати будівлю. Втім, жодних ремонтних робіт проведено не було, і об’єкт продовжував руйнуватися.

У 2016 році рішенням Київського апеляційного господарського суду будинок повернули у власність Міністерства оборони України.

Попри надання статусу пам’ятки історії національного значення у 2018 році, ще у 2017-му експертна комісія визнала садибу аварійною. Ситуацію погіршили кілька пожеж, які пошкодили технічний стан будівлі.

З 2021 року столична влада намагалася повернути садибу у власність територіальної громади Києва. Про плани відновлення пам’ятки неодноразово заявляв міський голова Віталій Кличко. До захисту будинку також долучилися громадські активісти, зокрема спільнота "Будинок Сікорського".