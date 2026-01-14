Дом Сикорского в Киеве отреставрируют уже в этом году: там появится музей
В Киеве реставрируют дом Игоря Сикорского уже в этом году. В нем откроют музей, посвященный жизни и изобретениям авиаконструктора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение памятникоохранника Дмитрия Перова в Facebook.
Реставрация памятника национального значения
Дом планируют реставрировать за инициативы Министерства обороны Украины, Министерства культуры и Фонда Пилипа Орлика.
"Соответствующее соглашение Министерство подписало с Фондом Пилипа Орлика, который занимается вопросами сохранения украинского культурного наследия. Фонд должен обеспечить проведение реставрационных работ на памятнике", - написал Перов.
Дом Сикорского по адресу Ярославов Вал, 15б возведен в 1904 году как флигель усадьбы семьи изобретателя. Сейчас он имеет охранный статус памятника истории национального значения, но долгие годы стоял заброшенным и постепенно разрушался.
Фонд Пилипа Орлика обеспечит проведение всех реставрационных работ.
Игорь Сикорский: изобретатель вертолета и мировой экспортер
Игорь Сикорский известен как создатель первого в мире вертолета и основатель компании Sikorsky Aircraft, которая до сих пор производит вертолеты для разных стран мира, сохраняя высокие стандарты качества.
Музей в Киеве призван популяризировать его вклад в мировую авиацию и украинское научное наследие.
Борьба за дом
Дом много лет стоял в запущенном состоянии. В 2000 году усадьбу передали в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", который обязывался отреставрировать здание. Впрочем, никаких ремонтных работ проведено не было, и объект продолжал разрушаться.
В 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом вернули в собственность Министерства обороны Украины.
Несмотря на предоставление статуса памятника истории национального значения в 2018 году, еще в 2017-м экспертная комиссия признала усадьбу аварийной. Ситуацию усугубили несколько пожаров, которые повредили техническое состояние здания.
С 2021 года столичные власти пытались вернуть усадьбу в собственность территориальной громады Киева. О планах восстановления памятника неоднократно заявлял городской голова Виталий Кличко. К защите дома также присоединились общественные активисты, в частности сообщество "Дом Сикорского".
