Уранці 20 листопада російський безпілотник влучив у будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине Чернігівської області. Після удару на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова .

За його словами, влучання зафіксували близько 09:50. Попередньо, йдеться про удар FPV-дрона.

Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило. Обставини та наслідки атаки уточнюються.

Наслідки удару FPV-дрона по будинку-музею Леоніда Кучми (фото: Олекасандр Селіверстов)

Що відомо про будинок-музей Кучми

Леонід Кучма народився в селі Чайкине Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині. Саме там на місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 роках звели будинок, який згодом став музеєм другого президента України.

За даними місцевого видання, будівля має сучасну архітектуру та площу близько 600 квадратних метрів. У селі також є вулиця, названа на честь Кучми, яка веде до його будинку.