У будинок-музей Кучми на Чернігівщині влучив російський дрон (фото)
Уранці 20 листопада російський безпілотник влучив у будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине Чернігівської області. Після удару на місці спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.
За його словами, влучання зафіксували близько 09:50. Попередньо, йдеться про удар FPV-дрона.
Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило. Обставини та наслідки атаки уточнюються.
Що відомо про будинок-музей Кучми
Леонід Кучма народився в селі Чайкине Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині. Саме там на місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 роках звели будинок, який згодом став музеєм другого президента України.
За даними місцевого видання, будівля має сучасну архітектуру та площу близько 600 квадратних метрів. У селі також є вулиця, названа на честь Кучми, яка веде до його будинку.
Атака на Україну 20 листопада
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 20 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну. За даними Повітряних сил, ворог застосував близько 400 ударних дронів і до 100 ракет різних типів, зокрема балістичних. Українська ППО збила або подавила 462 повітряні цілі, однак влучання зафіксували на 23 локаціях, ще на 10 впали уламки збитих цілей.
Детальніше про наслідки наслідки масованої атаки в різних містах України - у матеріалі РБК-Україна.