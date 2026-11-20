Утром 20 ноября российский беспилотник попал в дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. После удара на месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова .

По его словам, попадание было зафиксировано около 09:50. Предварительно речь идет об ударе FPV-дрона.

По состоянию на момент уведомления информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Последствия удара FPV-дрона по дому-музею Леонида Кучмы (фото: Александр Селиверстов)

Что известно о доме-музее Кучмы

Леонид Кучма родился в селе Чайкино Новгород-Северской общины Черниговской области. Именно там на месте родительского деревянного дома в 2000-2003 годах построили дом, который впоследствии стал музеем второго президента Украины.

По данным местного издания, здание располагает современной архитектурой и площадью около 600 квадратных метров. В селе также есть улица, названная в честь Кучмы, ведущей в его дом.