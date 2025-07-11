Будинок дитинства Папи Лева XIV продали за рекордною ціною: що з ним буде далі
Дитячий будинок першого в історії американського Папи Лева XIV у передмісті Чикаго несподівано продали за ціною, що значно перевищила початкову. Стало відомо, що планує зробити громада з цією знаковою нерухомістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Будинок в Чікаго, в якому Папа Лев XIV провів дитинство, продали за ціною, що на 70% вища за початкову.
Як повідомив агент продавця Стів Буздік, знаковий будиночок у містечку Долтон, що знаходиться приблизно за 32 кілометри на південь від Чикаго, придбали за 375 тисяч доларів. При цьому середня ціна будинку в Долтоні, за даними Redfin, становить 177 тисяч доларів.
Тепер влада Долтона планує разом із Чиказькою архієпархією перетворити цей будинок на історичну пам’ятку, що принесе користь усій громаді.
Зазначимо, що історія продажу була непростою. Спочатку будинок виставили на продаж за 219 тисяч доларів після того, як його викупив та відремонтував місцевий інвестор. Але коли у травні кардинала Роберта Френсіса Превоста обрали першим в історії американським Папою, будинок зняли з продажу та оголосили люксовий аукціон з початковою ставкою у 250 тисяч.
Тим часом у селі Долтон вирішили, що будинок має належати громаді. Вони навіть надіслали листа, де повідомили, що можуть відібрати його через право примусового викупу (емінент-домейн). Правда, у підсумку до цього не дійшло - сторони домовились про звичайну купівлю.
"Я радий за село, - заявив Стів Буздік. – Вважаю, що це найкращий покупець для цієї нерухомості, і для них це справжня перемога".
Нагадаємо, що недавно Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter. У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.
Крім того, 9 липня Папа Римський Лев XIV зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони "обговорили триваючий конфлікт і нагальну потребу у справедливому і тривалому мирі".
Папа Римський на зустрічі із Зеленським зробив пропозицію щодо переговорів з РФ.
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