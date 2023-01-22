В доме Байдена ФБР нашло новую партию секретных документов: подробности

В доме президента США Джо Байдена сотрудники ФБР нашли новую партию секретных документов, которая относится к временам его работы вице-президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время 12-часового обыска дома президента США в Уилмингтоне следователи Министерства юстиции и сотрудники ФБР обнаружили шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

Сообщается, что документы касаются времен, когда Байден являлся сенатором от штата Делавер, а также его работы в должности вице-президента. Следователей также заинтересовали заметки Байдена, сделанные во время работы вице-президентом.

Адвокат Байдена отметил полное содействие расследованию самим президентом США и его представителями.