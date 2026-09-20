Будинки й гуртожитки можна орендувати за одну гривню, щоб розселити ВПО

У четвер, 17 вересня, парламент підтримав законопроєкт №15579 одразу в другому читанні та в цілому - за нього проголосували 233 нардепи.

Документ вносить правки до прикінцевих положень закону про оренду державного й комунального майна, тимчасово призупиняючи дію однієї з його норм - до початку 2028 року.

Раніше через ухвалення закону про житлову політику виникла юридична суперечність, яка фактично не давала передавати цілі будівлі - житлові будинки, гуртожитки - в оренду організаціям чи установам для розселення переселенців. Новий закон цю суперечність усуває.

Тепер процес передачі державного й комунального майна під потреби ВПО, який раніше стояв через законодавчі обмеження, має запрацювати повністю.

Це дасть змогу місцевій владі разом із міжнародними донорами реалізовувати житлові проєкти, надавати людям, які втратили домівку через війну, реальне житло та відновити розселення в уже готових приміщеннях.