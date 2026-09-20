Дома и общежития можно арендовать за одну гривну, чтобы расселить ВПО

В четверг, 17 сентября, парламент поддержал законопроект №15579 сразу во втором чтении и в целом - за него проголосовали 233 нардепа.

Документ вносит правки в заключительные положения закона об аренде государственного и коммунального имущества, временно приостанавливая действие одной из его норм - до начала 2028 года.

Ранее из-за принятия закона о жилищной политике возникло юридическое противоречие, которое фактически не давало передавать целые здания - жилые дома, общежития - в аренду организациям или учреждениям для расселения переселенцев. Новый закон это противоречие устраняет.

Теперь процесс передачи государственного и коммунального имущества под нужды ВПО, ранее стоявший из-за законодательных ограничений, должен заработать полностью.

Это позволит местным властям вместе с международными донорами реализовывать жилые проекты, предоставлять людям, потерявшим дом из-за войны, реальному жилью и возобновить расселение в уже готовых помещениях.