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Дома и общежития можно арендовать за одну гривну, чтобы расселить ВПО

08:04 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: проживать в помещении можно будет за символическую плату (freepik)

Верховная Рада приняла закон, разрешающий передавать в аренду цельные объекты недвижимости - дома, общежития - для расселения внутренне перемещенных лиц за символическую плату в одну гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.

В четверг, 17 сентября, парламент поддержал законопроект №15579 сразу во втором чтении и в целом - за него проголосовали 233 нардепа.

Документ вносит правки в заключительные положения закона об аренде государственного и коммунального имущества, временно приостанавливая действие одной из его норм - до начала 2028 года.

Ранее из-за принятия закона о жилищной политике возникло юридическое противоречие, которое фактически не давало передавать целые здания - жилые дома, общежития - в аренду организациям или учреждениям для расселения переселенцев. Новый закон это противоречие устраняет.

Теперь процесс передачи государственного и коммунального имущества под нужды ВПО, ранее стоявший из-за законодательных ограничений, должен заработать полностью.

Это позволит местным властям вместе с международными донорами реализовывать жилые проекты, предоставлять людям, потерявшим дом из-за войны, реальному жилью и возобновить расселение в уже готовых помещениях.

Напомним, правительство уже изменило правила выплат ВПО - теперь части переселенцев помощь на жительство будут продолжать автоматически еще на шесть месяцев, без повторного обращения.

Кроме того, ВПО уже могут вернуть часть оплаты за аренду жилья - воспользоваться этим можно только при выполнении определенных условий, определенных законодательством.

А с 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ, подтверждающий статус - до этой даты действующая справка остается действительной.

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