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Будинки під водою, а люди пересуваються на човнах. Фоторепортаж із затопленого Херсону

Фото: Херсон затопило після підриву Кахопської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

Вчора російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, через що десятки населених пунктів опинилися під водою, а тисячі людей були вимушені покинути свої домівки.

Як від великої води потерпає Херсон та як проходить евакуація - дивіться у фоторепортажі РБК-Україна.

Підрив греблі Каховської ГЕС спричинив підтоплення 29 населених пунктів. Постраждали мешканці як правого, так і лівого (поки окупованого) берег Херсонської області. При чому існує загроза затоплення загалом 80 населених пунктів.

У самому Херсоні підтоплено до 20% міста, найгірша ситуація у мікрорайоні Острів.

Рятувальники та поліцейські проводять евакуацію людей з Херсонщини. Наразі вони допомогли виїхати вже понад 1,8 тисячі мешканців.

При цьому правоохоронці допомагають евакуюватися не лише людям, а й домашнім тваринам.

До того ж, українська влада працює над евакуацією населення з окупованої частини Херсонської області, оскільки росіяни кинули їх напризволяще.

Наразі інтенсивність підтоплення зменшується, проте через значні руйнування вода ще прибуватиме. Протягом доби рівень води може збільшиться ще на метр.

Міська влада та правоохоронці не повідомляли про жертви серед цивільного населення через катастрофу. Проте поліція отримала три повідомлення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області.

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Херсон