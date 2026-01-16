Будинки з електроопаленням: як це працює та скільки коштує в Україні

В Україні дедалі більше житлових будинків переходять на електроопалення - як у новобудовах, так і в реконструйованому житловому фонді. Причини різні: від відсутності газу до проблем із централізованим теплопостачанням і бажання мешканців мати автономність.

Однак важливо пам’ятати, що електроопалення - це окрема система з чіткими вимогами, тарифами та правилами підключення.

Що таке будинок з електроопаленням

Будинком або квартирою з електроопаленням вважається житло, де:

опалення здійснюється виключно за рахунок електричної енергії;

відсутній інший вид опалення - газове, централізоване чи альтернативне;

електроопалювальні установки встановлені відповідно до проєктної документації;

система офіційно введена в експлуатацію та підтверджена оператором системи розподілу.

Лише за цих умов споживач має право на спеціальний тариф на електроенергію в опалювальний період.

Як працює електроопалення

Найпоширеніші варіанти електроопалення в житлових будинках:

електрокотли з водяною системою опалення;

електричні конвектори;

теплі електричні підлоги;

комбіновані системи з автоматичним регулюванням температури.

Система працює від загальної електромережі будинку або квартири, але потребує достатньої договірної потужності. Саме цей фактор часто стає ключовим обмеженням для старих будинків.

Тариф на електроопалення

У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:

до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг;

понад 2000 кВт·год - 4,32 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг споживання.

Важливо: якщо споживання перевищило 2000 кВт·год, пільговий тариф не застосовується навіть до першої частини - вся електроенергія рахується за 4,32 грн.

Ці ж умови поширюються на багатоквартирні будинки, які:

не газифіковані;

не мають або не використовують централізоване чи автономне теплопостачання з інших енергоносіїв.

Кому вигідне електроопалення

Електроопалення може бути фінансово виправданим, якщо:

житло добре утеплене;

площа не надто велика;

є сучасна автоматика;

споживання не перевищує 2000 кВт·год на місяць.

У такому разі мешканці фактично платять за опалення за пільговим тарифом і отримують повну автономність від теплокомуненерго.

Хто може скористатися тарифом на електроопалення

Право на пільговий тариф мають:

власники приватних будинків;

власники квартир у багатоквартирних будинках,

за умови, що:

відсутній інший вид опалення;

електроопалювальна установка оформлена в установленому порядку;

інформація внесена до паспорта точки розподілу електроенергії.

Перед подачею документів варто перевірити у постачальника, чи не було вже зафіксовано інший тип опалення.

Як перейти на електроопалення

Процедура складається з трьох основних етапів.

Проєкт електропостачання. Потрібно замовити проєкт електропостачання всієї опалювальної площі житла. Його може виконати будь-яка ліцензована проєктна організація.

Проєкт має містити:

розрахунок тепловтрат;

вимоги до температурного режиму;

оцінку потужності;

технічний висновок щодо електромереж.

Погодження з оператором системи розподілу. До ОСР подаються:

сам проєкт;

акт від’єднання від централізованого опалення (для багатоповерхівок);

довідка про відсутність газового опалення;

техпаспорт електроопалювального обладнання.

Важливо: потужність установки не може перевищувати дозволену за договором.

Введення в експлуатацію. Після монтажу ОСР проводить обстеження і, у разі відповідності проєкту, оформлює акт допуску та вносить зміни до реєстрів.

Якщо не вистачає потужності

Якщо розрахункова потужність електроопалення перевищує дозволену:

необхідно офіційно збільшити потужність приєднання;

це робиться через оператора системи розподілу;

процедура регулюється Кодексом систем розподілу та окремими правилами на час воєнного стану.

У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення

Найпоширеніші випадки:

новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт);

апарт-комплекси - нежитловий фонд, де газ підключити складно або неможливо;

малоповерхові будинки - 2-5 поверхів, зазвичай у передмістях;

будинки після реконструкції - з оновленими мережами;

райони з проблемним теплопостачанням, де централізоване тепло нестабільне або надто дороге.

Водночас у старих багатоповерхівках без реконструкції мереж масовий перехід на електроопалення технічно неможливий.