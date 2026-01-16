UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Будинки з електроопаленням: як це працює та скільки коштує в Україні

Фото: Як функціонують будинки з електроопаленням в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури й не вимикатимуть від мережі, однак у разі аварій знеструмлення можливе.

РБК-Україна розповідає, що таке електроопалення та як це працює в Україні.

В Україні дедалі більше житлових будинків переходять на електроопалення - як у новобудовах, так і в реконструйованому житловому фонді. Причини різні: від відсутності газу до проблем із централізованим теплопостачанням і бажання мешканців мати автономність.

Однак важливо пам’ятати, що електроопалення - це окрема система з чіткими вимогами, тарифами та правилами підключення.

Що таке будинок з електроопаленням

Будинком або квартирою з електроопаленням вважається житло, де:

  • опалення здійснюється виключно за рахунок електричної енергії;
  • відсутній інший вид опалення - газове, централізоване чи альтернативне;
  • електроопалювальні установки встановлені відповідно до проєктної документації;
  • система офіційно введена в експлуатацію та підтверджена оператором системи розподілу.

Лише за цих умов споживач має право на спеціальний тариф на електроенергію в опалювальний період.

Як працює електроопалення

Найпоширеніші варіанти електроопалення в житлових будинках:

  • електрокотли з водяною системою опалення;
  • електричні конвектори;
  • теплі електричні підлоги;
  • комбіновані системи з автоматичним регулюванням температури.

Система працює від загальної електромережі будинку або квартири, але потребує достатньої договірної потужності. Саме цей фактор часто стає ключовим обмеженням для старих будинків.

Тариф на електроопалення

У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:

  • до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг;
  • понад 2000 кВт·год - 4,32 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг споживання.

Важливо: якщо споживання перевищило 2000 кВт·год, пільговий тариф не застосовується навіть до першої частини - вся електроенергія рахується за 4,32 грн.

Ці ж умови поширюються на багатоквартирні будинки, які:

  • не газифіковані;
  • не мають або не використовують централізоване чи автономне теплопостачання з інших енергоносіїв.

Кому вигідне електроопалення

Електроопалення може бути фінансово виправданим, якщо:

  • житло добре утеплене;
  • площа не надто велика;
  • є сучасна автоматика;
  • споживання не перевищує 2000 кВт·год на місяць.

У такому разі мешканці фактично платять за опалення за пільговим тарифом і отримують повну автономність від теплокомуненерго.

Хто може скористатися тарифом на електроопалення

Право на пільговий тариф мають:

  • власники приватних будинків;
  • власники квартир у багатоквартирних будинках,
  • за умови, що:
  • відсутній інший вид опалення;
  • електроопалювальна установка оформлена в установленому порядку;
  • інформація внесена до паспорта точки розподілу електроенергії.

Перед подачею документів варто перевірити у постачальника, чи не було вже зафіксовано інший тип опалення.

Як перейти на електроопалення

Процедура складається з трьох основних етапів.

Проєкт електропостачання. Потрібно замовити проєкт електропостачання всієї опалювальної площі житла. Його може виконати будь-яка ліцензована проєктна організація.

Проєкт має містити:

  • розрахунок тепловтрат;
  • вимоги до температурного режиму;
  • оцінку потужності;
  • технічний висновок щодо електромереж.

Погодження з оператором системи розподілу. До ОСР подаються:

  • сам проєкт;
  • акт від’єднання від централізованого опалення (для багатоповерхівок);
  • довідка про відсутність газового опалення;
  • техпаспорт електроопалювального обладнання.

Важливо: потужність установки не може перевищувати дозволену за договором.

Введення в експлуатацію. Після монтажу ОСР проводить обстеження і, у разі відповідності проєкту, оформлює акт допуску та вносить зміни до реєстрів.

Якщо не вистачає потужності

Якщо розрахункова потужність електроопалення перевищує дозволену:

  • необхідно офіційно збільшити потужність приєднання;
  • це робиться через оператора системи розподілу;
  • процедура регулюється Кодексом систем розподілу та окремими правилами на час воєнного стану.

У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення

Найпоширеніші випадки:

  • новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт);
  • апарт-комплекси - нежитловий фонд, де газ підключити складно або неможливо;
  • малоповерхові будинки - 2-5 поверхів, зазвичай у передмістях;
  • будинки після реконструкції - з оновленими мережами;
  • райони з проблемним теплопостачанням, де централізоване тепло нестабільне або надто дороге.

Водночас у старих багатоповерхівках без реконструкції мереж масовий перехід на електроопалення технічно неможливий.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення включити житлові будинки з електроопаленням до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це означає, що такі будинки не підлягатимуть плановим відключенням електроенергії під час обмежень у енергосистемі. Водночас у Кабміні наголошують: у разі аварійних ситуацій або пошкодження мереж знеструмлення можливе навіть для об’єктів критичної інфраструктури.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: НКРЕКП, ДТЕК, YASNO, АТ "Прикарпаттяобленерго", Цивільний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про теплопостачання".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяОпалювальный сезон