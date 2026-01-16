Будинки з електроопаленням: як це працює та скільки коштує в Україні

Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури й не вимикатимуть від мережі, однак у разі аварій знеструмлення можливе.
РБК-Україна розповідає, що таке електроопалення та як це працює в Україні.
В Україні дедалі більше житлових будинків переходять на електроопалення - як у новобудовах, так і в реконструйованому житловому фонді. Причини різні: від відсутності газу до проблем із централізованим теплопостачанням і бажання мешканців мати автономність.
Однак важливо пам’ятати, що електроопалення - це окрема система з чіткими вимогами, тарифами та правилами підключення.
Будинком або квартирою з електроопаленням вважається житло, де:
Лише за цих умов споживач має право на спеціальний тариф на електроенергію в опалювальний період.
Найпоширеніші варіанти електроопалення в житлових будинках:
Система працює від загальної електромережі будинку або квартири, але потребує достатньої договірної потужності. Саме цей фактор часто стає ключовим обмеженням для старих будинків.
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:
Важливо: якщо споживання перевищило 2000 кВт·год, пільговий тариф не застосовується навіть до першої частини - вся електроенергія рахується за 4,32 грн.
Ці ж умови поширюються на багатоквартирні будинки, які:
Електроопалення може бути фінансово виправданим, якщо:
У такому разі мешканці фактично платять за опалення за пільговим тарифом і отримують повну автономність від теплокомуненерго.
Право на пільговий тариф мають:
Перед подачею документів варто перевірити у постачальника, чи не було вже зафіксовано інший тип опалення.
Процедура складається з трьох основних етапів.
Проєкт електропостачання. Потрібно замовити проєкт електропостачання всієї опалювальної площі житла. Його може виконати будь-яка ліцензована проєктна організація.
Проєкт має містити:
Погодження з оператором системи розподілу. До ОСР подаються:
Важливо: потужність установки не може перевищувати дозволену за договором.
Введення в експлуатацію. Після монтажу ОСР проводить обстеження і, у разі відповідності проєкту, оформлює акт допуску та вносить зміни до реєстрів.
Якщо розрахункова потужність електроопалення перевищує дозволену:
Найпоширеніші випадки:
Водночас у старих багатоповерхівках без реконструкції мереж масовий перехід на електроопалення технічно неможливий.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення включити житлові будинки з електроопаленням до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це означає, що такі будинки не підлягатимуть плановим відключенням електроенергії під час обмежень у енергосистемі. Водночас у Кабміні наголошують: у разі аварійних ситуацій або пошкодження мереж знеструмлення можливе навіть для об’єктів критичної інфраструктури.
