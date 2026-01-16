Дома с электроотоплением: как это работает и сколько стоит в Украине

Дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре и не будут отключать от сети, однако в случае аварий обесточивание возможно.
РБК-Украина рассказывает, что такое электроотопление и как это работает в Украине.
В Украине все больше жилых домов переходят на электроотопление - как в новостройках, так и в реконструированном жилом фонде. Причины разные: от отсутствия газа до проблем с централизованным теплоснабжением и желания жильцов иметь автономность.
Однако важно помнить, что электроотопление - это отдельная система с четкими требованиями, тарифами и правилами подключения.
Домом или квартирой с электроотоплением считается жилье, где:
Только при этих условиях потребитель имеет право на специальный тариф на электроэнергию в отопительный период.
Самые распространенные варианты электроотопления в жилых домах:
Система работает от общей электросети дома или квартиры, но требует достаточной договорной мощности. Именно этот фактор часто становится ключевым ограничением для старых домов.
В период с 1 октября по 30 апреля для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением действует специальная схема тарифов:
Важно: если потребление превысило 2000 кВт-ч, льготный тариф не применяется даже к первой части - вся электроэнергия считается за 4,32 грн.
Эти же условия распространяются на многоквартирные дома, которые:
Электроотопление может быть финансово оправданным, если:
В таком случае жильцы фактически платят за отопление по льготному тарифу и получают полную автономность от теплокоммунэнерго.
Право на льготный тариф имеют:
Перед подачей документов стоит проверить у поставщика, не было ли уже зафиксировано другой тип отопления.
Процедура состоит из трех основных этапов.
Проект электроснабжения. Нужно заказать проект электроснабжения всей отапливаемой площади жилья. Его может выполнить любая лицензированная проектная организация.
Проект должен содержать:
Согласование с оператором системы распределения. В ОСР подаются:
Важно: мощность установки не может превышать разрешенную по договору.
Ввод в эксплуатацию. После монтажа ОСР проводит обследование и, в случае соответствия проекту, оформляет акт допуска и вносит изменения в реестры.
Если расчетная мощность электроотопления превышает разрешенную:
Самые распространенные случаи:
В то же время в старых многоэтажках без реконструкции сетей массовый переход на электроотопление технически невозможен.
Напомним, правительство приняло решение включить жилые дома с электроотоплением в перечень объектов критической инфраструктуры. Это означает, что такие дома не будут подлежать плановым отключениям электроэнергии во время ограничений в энергосистеме. В то же время в Кабмине отмечают: в случае аварийных ситуаций или повреждения сетей обесточивание возможно даже для объектов критической инфраструктуры.
