Дома с электроотоплением: как это работает и сколько стоит в Украине

В Украине все больше жилых домов переходят на электроотопление - как в новостройках, так и в реконструированном жилом фонде. Причины разные: от отсутствия газа до проблем с централизованным теплоснабжением и желания жильцов иметь автономность.

Однако важно помнить, что электроотопление - это отдельная система с четкими требованиями, тарифами и правилами подключения.

Что такое дом с электроотоплением

Домом или квартирой с электроотоплением считается жилье, где:

отопление осуществляется исключительно за счет электрической энергии;

отсутствует другой вид отопления - газовое, централизованное или альтернативное;

электроотопительные установки установлены в соответствии с проектной документацией;

система официально введена в эксплуатацию и подтверждена оператором системы распределения.

Только при этих условиях потребитель имеет право на специальный тариф на электроэнергию в отопительный период.

Как работает электроотопление

Самые распространенные варианты электроотопления в жилых домах:

электрокотлы с водяной системой отопления;

электрические конвекторы;

теплые электрические полы;

комбинированные системы с автоматическим регулированием температуры.

Система работает от общей электросети дома или квартиры, но требует достаточной договорной мощности. Именно этот фактор часто становится ключевым ограничением для старых домов.

Тариф на электроотопление

В период с 1 октября по 30 апреля для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением действует специальная схема тарифов:

до 2000 кВт-ч в месяц (включительно) - 2,64 грн. за 1 кВт-ч за весь объем;

свыше 2000 кВт-ч - 4,32 грн. за 1 кВт-ч за весь объем потребления.

Важно: если потребление превысило 2000 кВт-ч, льготный тариф не применяется даже к первой части - вся электроэнергия считается за 4,32 грн.

Эти же условия распространяются на многоквартирные дома, которые:

не газифицированы;

не имеют или не используют централизованное или автономное теплоснабжение из других энергоносителей.

Кому выгодно электроотопление

Электроотопление может быть финансово оправданным, если:

жилье хорошо утеплено;

площадь не слишком большая;

есть современная автоматика;

потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

В таком случае жильцы фактически платят за отопление по льготному тарифу и получают полную автономность от теплокоммунэнерго.

Кто может воспользоваться тарифом на электроотопление

Право на льготный тариф имеют:

владельцы частных домов;

владельцы квартир в многоквартирных домах,

при условии, что:

отсутствует другой вид отопления;

электроотопительная установка оформлена в установленном порядке;

информация внесена в паспорт точки распределения электроэнергии.

Перед подачей документов стоит проверить у поставщика, не было ли уже зафиксировано другой тип отопления.

Как перейти на электроотопление

Процедура состоит из трех основных этапов.

Проект электроснабжения. Нужно заказать проект электроснабжения всей отапливаемой площади жилья. Его может выполнить любая лицензированная проектная организация.

Проект должен содержать:

расчет теплопотерь;

требования к температурному режиму;

оценку мощности;

техническое заключение по электросетям.

Согласование с оператором системы распределения. В ОСР подаются:

сам проект;

акт отсоединения от централизованного отопления (для многоэтажек);

справка об отсутствии газового отопления;

техпаспорт электроотопительного оборудования.

Важно: мощность установки не может превышать разрешенную по договору.

Ввод в эксплуатацию. После монтажа ОСР проводит обследование и, в случае соответствия проекту, оформляет акт допуска и вносит изменения в реестры.

Если не хватает мощности

Если расчетная мощность электроотопления превышает разрешенную:

необходимо официально увеличить мощность присоединения;

это делается через оператора системы распределения;

процедура регулируется Кодексом систем распределения и отдельными правилами на время военного положения.

В каких многоквартирных домах чаще всего устанавливают электроотопление

Самые распространенные случаи:

новостройки без газа - с повышенной мощностью на квартиру (7-10 кВт);

апарт-комплексы - нежилой фонд, где газ подключить сложно или невозможно;

малоэтажные дома - 2-5 этажей, обычно в пригородах;

дома после реконструкции - с обновленными сетями;

районы с проблемным теплоснабжением, где централизованное тепло нестабильно или слишком дорогое.

В то же время в старых многоэтажках без реконструкции сетей массовый переход на электроотопление технически невозможен.