Будинки з біопластику й паливо з повітря: ШІ-мікроб допоможе колонізувати Марс

Перетворення токсичного ґрунту на будівельні матеріали

Головною перешкодою для вирощування рослин і використання ресурсів на Марсі є наявність у ґрунті перхлоратів - токсичних солей, отруйних для більшості земних організмів.

Для розв'язання цієї проблеми науковці брали земні мікроби, здатні синтезувати біопластик, і поступово піддавали їх впливу штучно створеного марсіанського середовища.

"На Марсі природа виконуватиме для нас таку ж роботу, як і на Землі - створюватиме родючий ґрунт, укриття, кисень і їжу. Марс має всі сировинні матеріали для того, щоб жити в достатку", - розповіла генеральна директорка Pioneer Labs Еріка ДеБенедіктіс.

Today, Pioneer Labs is announcing our first step towards terraforming Mars. With equipment that fits in just a single rocket launch, we can convert Martian dirt, water, and air into enough building materials to construct a small city on Mars. To do it, we made the first microbe for Mars. We found the best microbe on Earth and used evolution to teach it how to source all of its nutrients directly from Martian materials. The first astronauts will be greeted with safe shelter already filled with water, oxygen, and rocket fuel for the return journey. This is the first step toward using biology to make Mars a friendly place for life. It lets us live off the land and helps us build the next great frontier. It's the first of five organisms we need to green Mars — Erika Alden DeBenedictis (@erika_alden_d) September 22, 2026

Шляхом штучного відбору вчені вивели штам sPL.001, який адаптувався до токсинів і навчився синтезувати полімери, придатні для 3D-друку та зведення захисних споруд.

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Безпека екосистеми та ефективність місій

Для життєдіяльності організму потрібен спеціальний біореактор із підігрівом та перемішуванням, який захищає його від екстремальних температур, радіації та низького атмосферного тиску.

Оскільки мікроб не здатний до фотосинтезу та вимагає подачі азоту у формі ацетату, він не зможе вижити у відкритому середовищі Червоної планети.

Це повністю виключає ризик випадкового зараження Марса земними біоматеріалами.

За оцінками науковців, використання мікроба дозволить розмістити все необхідне обладнання для зведення невеликого поселення в корисному навантаженні лише однієї ракети.

У майбутньому подібні біотехнології також планують застосовувати на Землі для боротьби з наслідками зміни клімату і виробництва матеріалів в екстремальних умовах.