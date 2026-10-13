Превращение токсического грунта в строительные материалы

Главным препятствием для выращивания растений и использования ресурсов на Марсе является наличие в почве перхлоратов - токсичных солей, ядовитых для большинства земных организмов.

Для решения этой проблемы ученые принимали земные микробы, способные синтезировать биопластику, и постепенно подвергали их влиянию искусственно созданной марсианской среды.

"На Марсе природа будет выполнять для нас такую же работу, как и на Земле - будет создавать плодородную почву, укрытие, кислород и еду. У Марса есть все сырьевые материалы для того, чтобы жить в достатке", - рассказала генеральный директор Pioneer Labs Эрика ДеБенедиктист.

Сегодня, Pioneer Labs является преследование нашим первым шагом к terraforming Mars. При оборудовании того, что трудятся в just single rocket launch, we can convert Martian dirt, water, and air in enough building materials to construct a male city on Mars. Для того, чтобы сделать первый микроб для Mars. Мы являемся основным микробом на Земле и использовали развитие для того, чтобы стать источником всех его материалов прямо от материалов Martian. Впервые astronauts будет сокращаться с здравоохранительным лицем, а также filled with water, oxygen, and rocket fuel for return journey. Это является первым шагом к использованию Биология к созданию Марс на мировом месте для жизни. Это lets us live off the land and helps us build the next great frontier. Это первая из пяти организмов, которые необходимы для green mars — Erika Alden DeBenedictis (@erika_alden_d) 22 сентября 2026

Путем искусственного отбора ученые вывели адаптированный к токсинам штамм sPL.001 и научился синтезировать полимеры, пригодные для 3D-печати и возведения защитных сооружений.

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Безопасность экосистемы и эффективность миссий

Для жизнедеятельности организма требуется специальный биореактор с подогревом и перемешиванием, защищающий его от экстремальных температур, радиации и низкого атмосферного давления.

Поскольку микроб не способен фотосинтеза и требует подачи азота в форме ацетата, он не сможет выжить в открытой среде Красной планеты.

Это полностью исключает риск случайного заражения Марса земными биоматериалами.

По оценкам ученых, использование микроба позволит разместить все необходимое оборудование для строительства небольшого поселения в полезной нагрузке только одной ракеты.

В будущем подобные биотехнологии планируют применять на Земле для борьбы с последствиями изменения климата и производства материалов в экстремальных условиях.