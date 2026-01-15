ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У будинках з електроопаленням не будуть вимикати світло: Кабмін готує рішення

Україна, Четвер 15 січня 2026 21:57
UA EN RU
У будинках з електроопаленням не будуть вимикати світло: Кабмін готує рішення Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Україні готують рішення щодо відключення будинків з електричним опаленням. Такі будинки планують віднести до критичних об'єктів та не відключати під час дії графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

В рамках рішення з подолання надзвичайної ситуації, яка склалася в енергетиці через удари Росії та сильні морози, в уряді планують вирішити проблему із відключенням житлових будинків, де опалення живиться від електрики.

"Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури - щоб забезпечити постійний обігрів", - повідомила прем'єр.

Нагадаємо, що станом на 15 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишається в Києві. Після двох російських масованих ракетно-дронових атак - 9 та 13 січня - енергосистема в столиці та Київській області зазнала серйозних пошкоджень.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Загалом в Україні склалася дуже важка ситуація в енергетиці - через постійні російські терористичні атаки проти енергосистеми та дуже сильні морози. Тому 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію. Перші рішення в рамках подолання НС вже є, детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Графіки відключення світла Юлія Свириденко
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП