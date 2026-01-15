ua en ru
В домах с электроотоплением не будут выключать свет: Кабмин готовит решение

Украина, Четверг 15 января 2026 21:57
В домах с электроотоплением не будут выключать свет: Кабмин готовит решение Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Украине готовят решение об отключении домов с электрическим отоплением. Такие дома планируют отнести к критическим объектам и не отключать во время действия графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

В рамках решения по преодолению чрезвычайной ситуации, которая сложилась в энергетике из-за ударов России и сильных морозов, в правительстве планируют решить проблему с отключением жилых домов, где отопление питается от электричества.

"Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры - чтобы обеспечить постоянный обогрев", - сообщила премьер.

Напомним, что по состоянию на 15 января самая сложная ситуация с электроснабжением и теплоснабжением остается в Киеве. После двух российских массированных ракетно-дронных атак - 9 и 13 января - энергосистема в столице и Киевской области получила серьезные повреждения.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.

В целом в Украине сложилась очень тяжелая ситуация в энергетике - из-за постоянных российских террористических атак против энергосистемы и очень сильных морозов. Поэтому 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию. Первые решения в рамках преодоления ЧС уже есть, подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

