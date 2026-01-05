Буділов після рішення суду: обмежувати свободу не стали, звинувачення - абсурдні
Суд відхилив клопотання прокуратури про домашній арешт для керівника Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
За його словами, Київська міська прокуратура звинуватила його у відсутності ініціативи щодо зупинення роботи Колеса огляду на Подолі.
"І водночас у грудні мене звинувачують у службовій недбалості через "відсутність ініціативи". Театр абсурду. Прокурор вимагав домашній арешт, але слідчий суддя відхилив це клопотання", - написав Буділов.
Директор департаменту нагадав, що Колесо огляду на Подолі було встановлено ще у 2017 році на підставі розпорядження КМДА - за 6 років до його призначення на посаду.
"У 2024-2025 роках інспектори Департаменту територіального контролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами. Для такого демонтажу необхідні: кран вантажопідйомністю 100 тонн, допуск працівників до висотних робіт. Таких технічних можливостей у Департаменту немає, про що письмово було повідомлено прокуратуру у 2024 році. У червні 2025 року прокуратура Києва звернулася до Господарського cуду міста Києва з позовом до власника. Київська міська рада залучена як третя сторона", - пояснив Буділов.
Він упевнений, що зрештою його буде повністю виправдано. "Ми обов’язково доведемо свою правоту", - підкреслив він.
Раніше повідомлялося, що з 2019 року проти представників міської влади було розпочато понад 1500 кримінальних проваджень, проте за цей час винесено лише 4 судових вирока, які набули законної сили. Більшість інших справ розвалюються в суді.
Нагадаємо, до цього мер Києва Віталій Кличко заявляв про посилення тиску на представників місцевого самоврядування столиці з залученням усіх правоохоронних органів.