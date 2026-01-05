ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Буділов після рішення суду: обмежувати свободу не стали, звинувачення - абсурдні

Київ, Понеділок 05 січня 2026 19:50
UA EN RU
Буділов після рішення суду: обмежувати свободу не стали, звинувачення - абсурдні Фото: керівник Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Суд відхилив клопотання прокуратури про домашній арешт для керівника Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, Київська міська прокуратура звинуватила його у відсутності ініціативи щодо зупинення роботи Колеса огляду на Подолі.

"І водночас у грудні мене звинувачують у службовій недбалості через "відсутність ініціативи". Театр абсурду. Прокурор вимагав домашній арешт, але слідчий суддя відхилив це клопотання", - написав Буділов.

Директор департаменту нагадав, що Колесо огляду на Подолі було встановлено ще у 2017 році на підставі розпорядження КМДА - за 6 років до його призначення на посаду.

"У 2024-2025 роках інспектори Департаменту територіального контролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами. Для такого демонтажу необхідні: кран вантажопідйомністю 100 тонн, допуск працівників до висотних робіт. Таких технічних можливостей у Департаменту немає, про що письмово було повідомлено прокуратуру у 2024 році. У червні 2025 року прокуратура Києва звернулася до Господарського cуду міста Києва з позовом до власника. Київська міська рада залучена як третя сторона", - пояснив Буділов.

Він упевнений, що зрештою його буде повністю виправдано. "Ми обов’язково доведемо свою правоту", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що з 2019 року проти представників міської влади було розпочато понад 1500 кримінальних проваджень, проте за цей час винесено лише 4 судових вирока, які набули законної сили. Більшість інших справ розвалюються в суді.

Нагадаємо, до цього мер Києва Віталій Кличко заявляв про посилення тиску на представників місцевого самоврядування столиці з залученням усіх правоохоронних органів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА Поділ
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка