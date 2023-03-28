Будете відповідати: Верещук попередила до росіян, які всиновлюють викрадених українських дітей

В своєму дописі вона попередила росіян, що вивозити з України сиріт і передавати їх на усиновлення громадянам - незаконно і підло.

"Особливо бридко - це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей", - написала вона.

Верещук нагадала так званим "приймальним батькам" та "опікунам", що їм рано чи пізно доведеться відповідати, так само як і чиновникам, причетним до цього.

"Ваші особи не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів. Наприклад, мешканці московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт", - написала вона.

Верещук "наполегливо рекомендувала" росіянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій.

"Від російських посадових осіб вкотре вимагаю передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - закінчила Верещук.