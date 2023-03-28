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Будете отвечать: Верещук предупредила россиян, усыновляющих похищенных украинских детей

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Антон Малиновский

Украине известны имена россиян, усыновляющих похищенных украинских детей-сирот, и каждый из них понесет ответственность.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Телеграмм.

В своем сообщении она предупредила россиян, что вывозить из Украины сирот и передавать их на усыновление гражданам - незаконно и подло.

"Особенно противно - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", - написала она.

Верещук напомнила так называемым "приемным родителям" и "опекунам", что им рано или поздно придется отвечать, равно как и чиновникам, причастным к этому.

"Ваши лица не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, почему решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот", - написала она.

Верещук "настойчиво рекомендовала" россиянам не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий.

"От российских должностных лиц в очередной раз требую передать украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - закончила Верещук.

Ранее Верещук заявила, что Россия похитила 4390 украинских детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки.

До этого сообщалось, что Россия блокирует возвращение депортированных детей-сирот.

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Ирина Верещукдіти