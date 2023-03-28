Будете отвечать: Верещук предупредила россиян, усыновляющих похищенных украинских детей

В своем сообщении она предупредила россиян, что вывозить из Украины сирот и передавать их на усыновление гражданам - незаконно и подло.

"Особенно противно - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", - написала она.

Верещук напомнила так называемым "приемным родителям" и "опекунам", что им рано или поздно придется отвечать, равно как и чиновникам, причастным к этому.

"Ваши лица не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, почему решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот", - написала она.

Верещук "настойчиво рекомендовала" россиянам не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий.

"От российских должностных лиц в очередной раз требую передать украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - закончила Верещук.