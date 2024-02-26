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"Будете отримувати мізерну пенсію". У НБУ вказали на ризики зарплати "в конвертах"

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 17:31
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"Будете отримувати мізерну пенсію". У НБУ вказали на ризики зарплати "в конвертах" Фото: у НБУ вказали на ризики зарплати "в конвертах" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українці, які отримують зарплату "в конвертах", у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема, мізерною пенсією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Ради Національного банку України (НБУ) Василя Фурмана в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що питання щодо фінансового моніторингу в Україні сьогодні є дуже актуальним.

"Я б хотів звернутися до тих громадян, які отримують зарплату в конвертах. В майбутньому, крім того, що ви стаєте соціально незахищеними, ви будете отримувати мізерну пенсію, кошти які у вас є, вам буде важко їх використовувати", - сказав Фурман.

Як приклад він навів покупку житла або авто.

"Наприклад, ви захочете купити квартиру чи автомобіль, а вам скажуть: "А покажи законність походження коштів, за які ви хочете купити цей обʼєкт". Зрозуміло, якщо не докажете, ви не маєте законного права купити цей обʼєкт", - пояснив Фурман.

Член Ради НБУ наголосив, що потрібно вимагати від роботодавців "білу" зарплату.

"А з іншого боку, це ще й податки, які ми сплачуємо до держбюджету. За рахунок цих податків ми утримуємо армію і фінансуємо нашу перемогу", - додав він.

Зарплати в Україні

Нещодавно Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2023 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 7,0% (на 932,25 гривень) до 14 308,46 гривень.

Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася - приблизно на 5%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

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