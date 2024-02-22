Як змінилися зарплати українців за останній рік: офіційні дані ПФУ
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2023 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 7,0% (на 932,25 гривень) до 14 308,46 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася - приблизно на 5%.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році склала:
- січень - 12 644,98 гривень
- лютий - 12 794,11 гривень
- березень - 13 423,28 гривень
- квітень - 13 626,02 гривень
- травень - 14 109,64 гривень
- червень - 16 012,38 гривень
- липень - 13 996,68 гривень
- серпень - 13 778,13 гривень
- вересень - 14 518,38 гривень
- жовтень - 14 882,88 гривень
- листопад - 14 983,00 гривень
- грудень - 16 836,84 гривень
- у цілому за рік - 14 308,46 гривень.
Дані ПФУ та дані Держстату
Варто відзначити, що дані ПФУ відрізняються від інформації Держстату, який публікує показники середньої зарплати штатних працівників.
За даними статистичного відомства, середня зарплата у ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Держстат поки не оприлюднив дані за рік.
Прогнози уряду
За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.
За прогнозом, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.
У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата становила 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень), реальна впала приблизно на 17,2% через середню інфляцію у 20,2%.