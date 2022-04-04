Когда будет вывод о соответствии Украины критериям вступления в ЕС: ответ Стефанишиной
Украинская сторона рассчитывает, что Еврокомиссия уже до конца апреля предоставит вывод о соответствии Украины критериям для вступления в Евросоюз. После этого страна сможет получить статус кандидата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
"До конца апреля мы ожидаем, что Европейская комиссия уже предоставит позицию лидерам ЕС о том, что Украина соответствует Копенгагенским критериям членства", - отметила она.
Напомним, ранее Стефанишина заявила, что на этой неделе Украина получит опросник от Еврокомиссии, который является одним из этапов на пути к получению статуса страны-кандидата.
Европейский союз начал рассмотрение украинской заявки на членство еще в марте. Официальный Киев подал ее после широкомасштабного вторжения России.
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