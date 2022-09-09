Зеленский встретился с главой компании "Байкар": о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании "Байкар" Халуком Байрактаром, в ходе которой обсудили детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он также отметил, что в ходе диалога обсуждались детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов. Кроме того, Владимир Зеленский вручил Халуку Байрактару орден "За заслуги" I степени.

"Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии", - подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что три ударных беспилотника "Байрактар" уже доставлены в Украину. Украинцы собрали на них средства за три дня, но турецкая компания решила передать их бесплатно.

Также сообщалось, что в Украине намерены построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.

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