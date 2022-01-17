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Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз руководителей предприятий

Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 8,7%. Инфляционные настроения бизнеса ухудшаются второй квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.

При этом в третьем квартале бизнес ожидал рост цен на 7,8%, во втором - 7,2%, в первом - 7,7%.

Доля респондентов, прогнозирующих, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев превысит 7,5%, выросла до 61,3% (в ІІІ квартале 2021 года - 53,1%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Это официальный прогноз, заложенный в государственный бюджет на 2022 год.

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