Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз руководителей предприятий

При этом в третьем квартале бизнес ожидал рост цен на 7,8%, во втором - 7,2%, в первом - 7,7%.

Доля респондентов, прогнозирующих, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев превысит 7,5%, выросла до 61,3% (в ІІІ квартале 2021 года - 53,1%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.