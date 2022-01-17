Що буде з цінами в Україні протягом року: прогноз керівників підприємств

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 8,7%. Інфляційні настрої бізнесу погіршуються другий квартал поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2021 року.
При цьому в третьому кварталі бізнес очікував зростання цін на 7,8%, у другому - 7,2%, у першому - 7,7%.
Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців перевищить 7,5%, зросла до 61,3% (у ІІІ кварталі 2021 року - 53,1%).
Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Нагадавши, споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року порівняно з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).
Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%. Це офіційний прогноз, закладений до державного бюджету на 2022 рік.