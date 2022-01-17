Що буде з цінами в Україні протягом року: прогноз керівників підприємств

При цьому в третьому кварталі бізнес очікував зростання цін на 7,8%, у другому - 7,2%, у першому - 7,7%.

Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців перевищить 7,5%, зросла до 61,3% (у ІІІ кварталі 2021 року - 53,1%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.