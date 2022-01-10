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Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года. Что подорожало больше всего

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Украина, Понедельник 10 января 2022 15:30
Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года. Что подорожало больше всего Фото: рост цен в Украине за 2021 год составил 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года. Что подорожало больше всего

Продукты питания в Украине за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%. Больше всего подорожало подсолнечное масло - на 38,8% и сахар - на 28,3%. В то же время фрукты подешевели на 10,2%.

Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года. Что подорожало больше всего

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 9,4%, на одежду и обувь - упали на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 9,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 4,2%, здравоохранение - на 6,1%, транспорт подорожал на 11,1%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 5,0%, образование подорожало на 17,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 9,0%.

Инфляция в Украине ускорилась до максимума за 4 года. Что подорожало больше всего

В то же время, по данным статистического ведомства, в декабре в годовом измерении инфляция замедлилась по сравнению с прошлым месяцем (10,3%).

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год был заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция вернется к цели центробанка (5,0%). С целью борьбы с инфляцией НБУ повысил учетную ставку в декабре до 9,0% годовых.

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Инфляция в Украине
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