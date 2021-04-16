Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%. В предыдущем квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 7,9%

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 февраля по 3 марта 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

По данным опроса, 49,3% респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.