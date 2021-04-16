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Що буде з цінами в Україні протягом року: прогноз бізнесу

Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%. У попередньому кварталі бізнес очікував інфляцію на рівні 7,9%

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку України за I квартал 2021 року.


За даними опитування, 49,3% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 лютого по 3 березня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думки респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

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