Что будет с ценами в 2021 году: прогноз НБУ

Как отмечается в обзоре, пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года, что обусловлено низкой базой сравнения прошлого года.

По прогнозу НБУ, инфляция составит 8,5% на конец I квартала, 9,2% - на конец II квартала, 9,6% - на конец III квартала, 8,0% - на конец IV квартала 2021 года.

По прогнозу НБУ, со стороны предложения рост инфляционного давления в 2021 году будет определяться подорожанием энергоносителей, ускорением мировой инфляции, увеличением производственных расходов бизнеса, в частности на оплату труда. Подорожание топлива, помимо непосредственного влияния на инфляцию, также будет увеличивать себестоимость многих товаров.

Со стороны спроса инфляционное давление будет усиливаться ростом доходов населения в условиях восстановления экономики, отметили в НБУ.

Весомым фактором ускорения инфляции в 2021 году станет подорожание сырых продуктов из-за более низких прошлогодних урожаев, а также роста мировых цен на продовольствие, говорится в обзоре.

Продовольственная инфляция

Подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов повышения как инфляции сырых продуктов, так и ИПЦ в Украине в этом году. Весомый вклад будут иметь производственные расходы, связанные с повышением зарплат, подорожанием кормов в животноводстве, а также топлива. Поступление нового урожая во второй половине года будет способствовать ослаблению давления на цены продовольствия. С 2022 года прогнозируется постепенное замедление продовольственной инфляции ниже 4% на фоне нормализации ситуации на мировых рынках и повышение урожаев в Украине, говорится в обзоре.

Регулируемые цены

Высокая административная инфляция (9-11% в год) будет обусловливаться прежде всего подорожанием табачной продукции и электроэнергии.

По данным НБУ, увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в частности за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов обусловит дальнейшее подорожание отдельных коммунальных услуг.

После пика внутри года (около 15%) административная инфляция начнет постепенно снижаться, однако и в дальнейшем будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ.

Основным драйвером административной инфляции после стабилизации ее энергетической составляющей будет повышение ставок акцизов на табачную продукцию, что приведет к ее удорожанию на 16-17% в год, отмечают в НБУ.

Влияние повышения зарплат на цены

Рост заработных плат будет стимулировать наращивание потребительского спроса, но приведет и к увеличению расходов бизнеса на фонд оплаты труда. Поэтому бизнес будет компенсировать эти расходы повышением цен. Больше всего это отразится в сфере услуг, где оплата труда составляет значительную долю в себестоимости, говорится в обзоре.

