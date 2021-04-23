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Что будет с ценами в 2021 году: прогноз НБУ

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 11:19
Что будет с ценами в 2021 году: прогноз НБУ Фото: НБУ прогнозирует рост цен в 2021 году на 8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году инфляция существенно ускорится из-за роста мировых цен, производственных затрат и внутреннего спроса. В то же время исчерпание эффектов со стороны предложения и более жесткая монетарная политика в 2021 году вернут инфляцию в целевой диапазон НБУ 5% ± 1 п.п. в первой половине 2022 года.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете"Национального банка Украины (апрель 2021 года).

Как отмечается в обзоре, пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года, что обусловлено низкой базой сравнения прошлого года.

Что будет с ценами в 2021 году: прогноз НБУ

По прогнозу НБУ, инфляция составит 8,5% на конец I квартала, 9,2% - на конец II квартала, 9,6% - на конец III квартала, 8,0% - на конец IV квартала 2021 года.

По прогнозу НБУ, со стороны предложения рост инфляционного давления в 2021 году будет определяться подорожанием энергоносителей, ускорением мировой инфляции, увеличением производственных расходов бизнеса, в частности на оплату труда. Подорожание топлива, помимо непосредственного влияния на инфляцию, также будет увеличивать себестоимость многих товаров.

Со стороны спроса инфляционное давление будет усиливаться ростом доходов населения в условиях восстановления экономики, отметили в НБУ.

Весомым фактором ускорения инфляции в 2021 году станет подорожание сырых продуктов из-за более низких прошлогодних урожаев, а также роста мировых цен на продовольствие, говорится в обзоре.

Что будет с ценами в 2021 году: прогноз НБУ

Продовольственная инфляция

Подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов повышения как инфляции сырых продуктов, так и ИПЦ в Украине в этом году. Весомый вклад будут иметь производственные расходы, связанные с повышением зарплат, подорожанием кормов в животноводстве, а также топлива. Поступление нового урожая во второй половине года будет способствовать ослаблению давления на цены продовольствия. С 2022 года прогнозируется постепенное замедление продовольственной инфляции ниже 4% на фоне нормализации ситуации на мировых рынках и повышение урожаев в Украине, говорится в обзоре.

Регулируемые цены

Высокая административная инфляция (9-11% в год) будет обусловливаться прежде всего подорожанием табачной продукции и электроэнергии.

По данным НБУ, увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в частности за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов обусловит дальнейшее подорожание отдельных коммунальных услуг.

После пика внутри года (около 15%) административная инфляция начнет постепенно снижаться, однако и в дальнейшем будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ.

Основным драйвером административной инфляции после стабилизации ее энергетической составляющей будет повышение ставок акцизов на табачную продукцию, что приведет к ее удорожанию на 16-17% в год, отмечают в НБУ.

Влияние повышения зарплат на цены

Рост заработных плат будет стимулировать наращивание потребительского спроса, но приведет и к увеличению расходов бизнеса на фонд оплаты труда. Поэтому бизнес будет компенсировать эти расходы повышением цен. Больше всего это отразится в сфере услуг, где оплата труда составляет значительную долю в себестоимости, говорится в обзоре.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

Отметим, в госбюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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