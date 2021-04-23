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Що буде з цінами у 2021 році: прогноз НБУ

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 11:19
Що буде з цінами у 2021 році: прогноз НБУ Фото: НБУ прогнозує зростання цін у 2021 році на 8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році інфляція суттєво прискориться через зростання світових цін, виробничих витрат та внутрішнього попиту. Водночас вичерпання ефектів з боку пропозиції та жорсткіша монетарна політика у 2021 році повернуть інфляцію до цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в.п. у першій половині 2022 року.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (квітень 2021 року).

Як зазначається в огляді, пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року, що зумовлено низькою базою порівняння минулого року.

Що буде з цінами у 2021 році: прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, інфляція становитиме 8,5% на кінець I кварталу, 9,2% - на кінець II кварталу, 9,6% - на кінець III кварталу, 8,0% - на кінець IV кварталу 2021 року.

За прогнозом НБУ, з боку пропозиції зростання інфляційного тиску у 2021 році буде визначатися подорожчанням енергоносіїв, прискоренням світової інфляції, збільшенням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці. Подорожчання палива, крім безпосереднього впливу на інфляцію, також збільшуватиме собівартість багатьох товарів.

З боку попиту інфляційний тиск буде підсилюватись зростанням доходів населення в умовах відновлення економіки, зазначили в НБУ.

Вагомим чинником прискорення інфляції у 2021 році стане здорожчання сирих продуктів через нижчі минулорічні врожаї, а також зростання світових цін на продовольство, йдеться у звіті.

Що буде з цінами у 2021 році: прогноз НБУ

Продовольча інфляція

Подорожчання продовольчих товарів на світових товарних ринках стане одним з основних чинників підвищення як інфляції сирих продуктів, так і ІСЦ в Україні цього року. Вагомий внесок матимуть виробничі витрати, пов’язані з підвищенням зарплат, подорожчанням кормів у тваринництві, а також палива. Надходження нового врожаю в другій половині року сприятиме послабленню тиску на ціни продовольства. З 2022 року прогнозується поступове сповільнення продовольчої інфляції нижче 4% на тлі нормалізації ситуації на світових ринках та підвищення урожаїв в Україні, йдеться в огляді.

Регульовані ціни

Висока адміністративна інфляція (9-11% у рік) зумовлюватимется насамперед подорожчанням тютюнової продукції та електроенергії.

За даними НБУ, збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ (зокрема за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати), та інших виробничих витрат зумовить подальше подорожчання окремих комунальних послуг.

Після піку всередині року (близько 15%) адміністративна інфляція почне поступово знижуватися, проте і надалі залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ.

Основним драйвером адміністративної інфляції після стабілізації її енергетичної складової буде підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію, що призведе до її подорожчання на 16-17% щороку, зазначають в НБУ.

Вплив підвищення зарплат на ціни

Зростання заробітних плат стимулюватиме нарощення споживчого попиту, але призведе й до збільшення витрат бізнесу на фонд оплати праці. Відтак бізнес компенсуватиме ці видатки підвищенням цін. Найбільше це відобразиться у сфері послуг, де оплата праці становить значну частку в собівартості, йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

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