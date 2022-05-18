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"Будет сюрприз". В России вновь пригрозили Финляндии из-за вступления в НАТО

Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве иностранных дел России вновь пригрозили Финляндии из-за членства в НАТО. В РФ заявили, что страну ждет "сюрприз" в ответ на вступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала, что ответ на решение Финляндии будет военным.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", - сказала Захарова.

Напомним, что Финляндия 17 мая официально подала заявку на вступление в НАТО.

При этом ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.

В то же время Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

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ФинляндияНАТОРоссийская ФедерацияМария Захарова