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"Буде сюрприз". У Росії знову пригрозили Фінляндії через вступ до НАТО

Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталія Юрченко

У Міністерстві закордонних справ Росії знову пригрозили Фінляндії через членство в НАТО. У РФ заявили, що країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Відповідну заяву зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона акцентувала, що відповідь на рішення Фінляндії буде військовою.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова.

Нагадаємо, що Фінляндія 17 травня офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

При цьому раніше Росія пригрозила "військовими кроками" і іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО.

Водночас Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

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ФинляндияНАТОРосійська ФедераціяМария Захарова