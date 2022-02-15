Что будет в случае признания Россией "ЛДНР": МИД предупредил

"Признание т. н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - заявил он.

Поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, заявили в украинском МИДе.

"Поэтому Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", - заявил Николенко.

МИД призывает Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

"В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта", - добавил Николенко.