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Что будет в случае признания Россией "ЛДНР": МИД предупредил

Автор: Анастасия Рокитна, Дмитрий Левицкий

Признание Россией "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Признание т. н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - заявил он.

Поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, заявили в украинском МИДе.

"Поэтому Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", - заявил Николенко.

МИД призывает Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

"В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта", - добавил Николенко.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает призыв Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" "эскалационным действием".

Отметим, Госдума поддержала проект обращения к Путину о признании "ЛДНР".

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