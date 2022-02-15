Що буде у разі визнання Росією "ЛДНР": МЗС попередило

"Визнання т.зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - заявив він.

Підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, заявили в українському МЗС.

"Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти", - заявив Ніколенко.

МЗС закликає Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.

"В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - додав Ніколенко.