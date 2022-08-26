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"Будет самым сложным в нашей истории", - Зеленский о предстоящем зимнем сезоне

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Стоимость газа в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров. Все из-за энергетического шантажа, к которому прибегает Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Российская антиевропейская политика имеет действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе - для самой РФ. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", - сказал глава государства.

По его словам, ситуация сложная, но большинство европейских стран подошли к проблеме очень ответственно и делают все, чтобы защитить себя.

Зеленский отметил, что Украина тесно координирует действия с партнерами в вопросах энергетики. Правительство, государственные компании делают все, чтобы страна была готова пройти этот зимний сезон.

"Он действительно будет самым сложным в нашей истории. И мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не добьется своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом", - подытожил президент.

Напомним, Зеленский порекомендовал странам ЕС подготовить работу своих энергетических систем без каких-либо поставок энергоносителей из России.

Ранее мы писали, что Bank of America предупредил об использовании темы газа Кремлем, для создания кризиса в Европе в ближайшее время.

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