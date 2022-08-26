"Буде найскладнішим у нашій історії", - Зеленський про майбутній зимовий сезон

"Російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі - для самої РФ. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - сказав глава держави.

За його словами, ситуація складна, але більшість європейських країн підійшли до проблеми дуже відповідально і роблять усе, щоб захистити себе.

Зеленський зазначив, що Україна тісно координує дії з партнерами у питаннях енергетики. Уряд, державні компанії роблять все, аби країна була готова пройти цей зимовий сезон.

"Він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому", - підсумував президент.