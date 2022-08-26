RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Буде найскладнішим у нашій історії", - Зеленський про майбутній зимовий сезон

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Вартість газу в Європі вже перевищила 3300 доларів за тисячу кубометрів. Усе через енергетичний шантаж, до якого вдається Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі - для самої РФ. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - сказав глава держави.

За його словами, ситуація складна, але більшість європейських країн підійшли до проблеми дуже відповідально і роблять усе, щоб захистити себе.

Зеленський зазначив, що Україна тісно координує дії з партнерами у питаннях енергетики. Уряд, державні компанії роблять все, аби країна була готова пройти цей зимовий сезон.

"Він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому", - підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський порекомендував країнам ЄС підготувати роботу своїх енергетичних систем без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії.

Раніше ми писали, що Bank of America попередив про використання теми газу Кремлем, для створення кризи у Європі найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України