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Зеленский дал Совет ЕС, как пережить зиму, несмотря на газовый шантаж РФ

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Украина, Пятница 19 августа 2022 23:04
Зеленский дал Совет ЕС, как пережить зиму, несмотря на газовый шантаж РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава государства порекомендовал странам ЕС подготовить работу своих энергосистем без каких-либо поставок энергоносителей из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что Россия продолжает шантажировать ЕС в области энергетики.

"Снова ограничивается поставки газа через Северный поток и снова звучат абсурдные заявления, что что-то можно компенсировать через Северный поток-2. Эти потоки нужны России не для поставки газа, а для снабжения проблем в Европу", - сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия будет на мировом энергорынке, тем дольше не будет стабильности на этом рынке. Лучшим способом пережить любую зиму является подготовка свои собственных энергетических систем к существованию без поставки энергии из РФ.

Напомним, Зеленский заявил, что это лето станет самым трагичным если ядерный шантаж на ЗАЭС продолжится.

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