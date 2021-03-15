Как будет работать "суд в смартфоне": появился документ

На сайте парламента появился текст законопроекта №5246 о введении так называемого "суд в смартфоне". Этот проект закона был предложен президентом Владимиром Зеленским.
Документом вводится информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.
Пользоваться этой системой смогут следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме, но по решению следователя, дознавателя, прокуратура, следственного судьи или суда могут предоставляться в бумажной форме.
Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.
Несанкционированное вмешательство в работу этой системы будет караться законом.
Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне".
Позже глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, что для введения суда в смартфоне" нардепам придется много чего сделать.