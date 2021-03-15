Як працюватиме "суд у смартфоні": з'явився документ

На сайті парламенту з'явився текст законопроекту №5246 про введення так званого "суду в смартфоні". Цей проект закону був запропонований президентом Володимиром Зеленським.
Документом запроваджується інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації у кримінальних провадженнях.
Користуватися цією системою зможуть слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.
Матеріали досудового розслідування, які міститимуться в цій системі, передаватимуться в електронній формі, але за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратура, слідчого судді чи суду можуть надаватися у паперовій формі.
Підписані та погоджені за допомогою електронного підпису документи в системі та їх примірники в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
Несанкціоноване втручання в роботу цієї системи буде каратися законом.
Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні "суду у смартфоні".
Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков розповів, що для введення "суду у смартфоні" нардепам доведеться багато чого зробити.