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"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 12:35
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе Фото: Владимир Зеленский в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Документ предлагает электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Проект закона №5246 зарегистрирован как неотложный на сайте парламента.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, в случае принятия документа, правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", - сообщил Зеленский.

Также ожидается, что уменьшится бюрократизация процессов, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и иметь возможность знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. Одновременно суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. По его словам, действенным шагом может стать IT-решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

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"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
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