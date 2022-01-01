Как будет работать почта на праздники: график на Новый год и Рождество
Операторы почтовой связи обнародовали графики работы на новогодне-рождественские праздники. На Новый год и Рождество будут работать только дежурные отделения "Укрпошты", а "Новая почта" закроется совсем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Новой почты" и "Укрпошты".
По данным пресс-службы "Укрпошты", 1 января и 7 января будут работать только дежурные отделения.
В частности, в Киеве будут работать следующие отделения:
- 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
- 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
- 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
- 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.
Отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:
- 1 и 7 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.
- 3 января - по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).
Напомним, Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.
Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 9 января.