Как будет работать почта на праздники: график на Новый год и Рождество

Операторы почтовой связи обнародовали графики работы на новогодне-рождественские праздники. На Новый год и Рождество будут работать только дежурные отделения "Укрпошты", а "Новая почта" закроется совсем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Новой почты" и "Укрпошты".

Отделения и адресная доставка " Новой почты " будут работать по следующему графику:

В частности, в Киеве будут работать следующие отделения:

По данным пресс-службы " Укрпошты ", 1 января и 7 января будут работать только дежурные отделения.

Напомним, Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 9 января.