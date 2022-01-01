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Как будет работать почта на праздники: график на Новый год и Рождество

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Украина, Суббота 01 января 2022 08:40
Как будет работать почта на праздники: график на Новый год и Рождество Фото: почта закроется на праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Операторы почтовой связи обнародовали графики работы на новогодне-рождественские праздники. На Новый год и Рождество будут работать только дежурные отделения "Укрпошты", а "Новая почта" закроется совсем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Новой почты" и "Укрпошты".

По данным пресс-службы "Укрпошты", 1 января и 7 января будут работать только дежурные отделения.

В частности, в Киеве будут работать следующие отделения:

  • 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
  • 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
  • 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
  • 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.

Отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

  • 1 и 7 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.
  • 3 января - по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

Напомним, Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 9 января.

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