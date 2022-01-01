Як працюватиме пошта на свята: графік на Новий Рік та Різдво

Оператори поштового зв'язку оприлюднили графіки роботи на новорічно-різдвяні свята. На Новий рік і Різдво працюватимуть тільки чергові відділення "Укрпошти", а "Нова пошта" закриється зовсім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби "Нової пошти" і "Укрпошти".

За даними прес-служби " Укрпошти ", 1 січня і 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення.

Нагадавши, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.