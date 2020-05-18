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Будет отдельная платформа: в Кабмине рассказали, как намерены возвращать Крым

Новости » Политика   

Вопросы Крыма не будут решаться в рамках минского процесса

Для возвращения Крыма украинская сторона предложит отдельную платформу с участием международных партнеров. Вопросы полуострова не будут решаться в Минске.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина продолжает обсуждать вопросы возвращения Крыма с международными партнерами. Он также добавил, что для украинской власти вопросы Крыма и Донбасса в одинаковом приоритете.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что реинтеграция оккупированного Донбасса невозможна без национального инклюзивного диалога. Кроме того, он отметил, что процесс реинтеграции должен быть принят всей Украиной.

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Резников также заявил, что представители Донбасса в Контактной группе должны иметь общественную легитимность, чтобы принимать участие в ее работе. При этом он исключил, что Украина будет учитывать мнение других сторон при отборе таких представителей.

Автор: Иван Петров