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Буде окрема платформа: у Кабміні розповіли, як мають намір повертати Крим

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Питання Криму не будуть вирішуватися в рамках мінського процесу

Для повернення Криму українська сторона запропонує окрему платформу з участю міжнародних партнерів. Питання півострова не будуть вирішуватися в Мінську.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Україна продовжує обговорювати питання повернення Криму з міжнародними партнерами. Він також додав, що для української влади питання Криму і Донбасу в однаковому пріоритеті.

"Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" створювався для вирішення питання Донбасу - для припинення військової агресії Росії проти України", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що реінтеграція окупованого Донбасу неможлива без національного інклюзивної діалогу. Крім того, він зазначив, що процес реінтеграції має бути прийнятий всією Україною.

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Резніков також заявив, що представники Донбасу в Контактній групі повинні мати суспільну легітимність, щоб брати участь в її роботі. При цьому він виключив, що Україна буде враховувати думку інших сторін при відборі таких представників.

Автор: Іван Петров