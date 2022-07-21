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Что будет с наличным долларом после повышения официального курса НБУ: прогноз аналитика

Фото: курс доллара может снизиться в случае открытия портов для экспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение официального курса НБУ до 36,6 гривен за доллар - это только первый шаг, который направлен на возвращение к классическому рынку, на котором курсообразование происходит на межбанковском рынке. Существенного влияния на наличный рынок не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

Как отметил экономист, НБУ оставил курс фиксированным, поскольку на рынке пока отсутствует действие фундаментальных факторов, которые бы придали рынку положительную динамику. Южные порты остаются заблокированными, хотя и переговоры сдвинулись с мертвой точки, а приход западной помощи растянулся во времени.

Шапран допустил, что это решение может повлиять на динамику наличного рынка в сторону незначительной девальвации только в первые дни, далее существенного влияния не будет.

"Опустится ли курс на наличном рынке ниже 36,6? Это может случиться, если произойдет действие одного из фундаментальных факторов: открытие портов и (или) приход существенной помощи от международных партнеров. Думаю, как только заработает один из факторов, стоит открывать межбанк и переходить на довоенный режим работы валютного рынка", - сказал он.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

В то же время на наличном рынке курс доллара 21 июля вырос на 35 копеек до 37,25 гривен за доллар.

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