Що буде з готівковим доларом після підвищення офіційного курсу НБУ: прогноз аналітика

Підвищення офіційного курсу НБУ до 36,6 гривень за долар - це тільки перший крок, який спрямований до повернення до класичного ринку, на якому курсоутворення відбувається на міжбанківському ринку. Суттєвого впливу на готівковий ринок не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Як зазначив економіст, НБУ залишив курс фіксованим, оскільки на ринку поки відсутня дія фундаментальних факторів, які б придали ринку позитивну динаміку. Південні порти залишаються заблокованими, хоча і переговори зрушили з мертвої точки, а прихід західної допомоги розтягнувся у часі.

Шапран допустив, що це рішення може вплинути на динаміку готівкового ринку в бік незначної девальвації тільки в перші дні, далі суттєвого впливу не буде.

"Чи опуститься курс на готівковому ринку нижче 36,6? Так, це може статись, якщо відбудеться дія одного з фундаментальних факторів: відкриття портів та (або) прихід суттєвої допомоги від міжнародних партнерів. Думаю, як тільки запрацює один з факторів, варто відкривати міжбанк і переходити на довоєнний режим роботи валютного ринку", - сказав він.