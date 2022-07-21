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Що буде з готівковим доларом після підвищення офіційного курсу НБУ: прогноз аналітика

Фото: курс долара може знизитися у разі відкриття портів для експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення офіційного курсу НБУ до 36,6 гривень за долар - це тільки перший крок, який спрямований до повернення до класичного ринку, на якому курсоутворення відбувається на міжбанківському ринку. Суттєвого впливу на готівковий ринок не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Як зазначив економіст, НБУ залишив курс фіксованим, оскільки на ринку поки відсутня дія фундаментальних факторів, які б придали ринку позитивну динаміку. Південні порти залишаються заблокованими, хоча і переговори зрушили з мертвої точки, а прихід західної допомоги розтягнувся у часі.

Шапран допустив, що це рішення може вплинути на динаміку готівкового ринку в бік незначної девальвації тільки в перші дні, далі суттєвого впливу не буде.

"Чи опуститься курс на готівковому ринку нижче 36,6? Так, це може статись, якщо відбудеться дія одного з фундаментальних факторів: відкриття портів та (або) прихід суттєвої допомоги від міжнародних партнерів. Думаю, як тільки запрацює один з факторів, варто відкривати міжбанк і переходити на довоєнний режим роботи валютного ринку", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

Водночас на готівковому ринку курс долара 21 липня зріс на 35 копійок до 37,25 гривень за долар.

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