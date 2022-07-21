Доллар подорожал после повышения официального курса НБУ: сколько стоит валюта в обменниках
Фото: курс доллара вырос на 35 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 37,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 37,75 гривен за евро, курс злотого вырос на 20 копеек до 7,95 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 36,25 грн (35,95 - 20 июля)
- продажа - 37,25 грн (36,90 - 20 июля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 36,60 грн (36,30 - 20 июля),
- продажа - 37,75 грн (37,40 - 20 июля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,70 грн (7,60 - 20 июля),
- продажа - 7,95 грн (7,75 - 20 июля) за злотый.
Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.
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